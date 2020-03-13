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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع وفيات «كورونا» في إسبانيا لـ120

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:32 م
كورونا
كورونا
هبه محمد
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أعلنت إسبانيا، اليوم الجمعة، عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 120 حالة لترتفع بذلك حالات الإصابات إلى 4209 حالات.

وقررت الحكومة الإسبانية، أمس الخميس، إخضاع كل الوزراء إلى اختبار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الإعلان عن إصابة أحد وزرائها بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الثلاثاء الماضي، ارتفاع عدد الوفيات إلى 35 حالة وفاة و1622 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة في إقليم "كتالونيا" الإسباني، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وقوع حالتي الوفاة لرجل (97 عامًا) وامرأة (88 عامًا)، لترتفع حصيلة حالات الوفاة ذات الصلة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 28 شخصًا.

يذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ حتى الآن 114595، في حين تم تسجيل 4029 حالة وفاة، وتعافى من المرض 64046 حالة.

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