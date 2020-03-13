الهلال الأحمر: جاهزون لإيواء أى متضرر من السيول (فيديو)

قال الدكتور رامي الناظر، مدير جمعية الهلال الأحمر المصري، إن هناك غرف طوارئ في كل الفروع، مشيرًا إلى أنها على أهبة الاستعداد لتلقي أى حالات طوارئ، مشيرًا إلى أنه على مدار الساعة يتم تلقي تقارير من داخل المحافظات، لمتابعة الأوضاع.وأضاف الناظر خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الحكومة استعدت جيدًا بشأن إحكام حركة السير في الشوارع، والسيطرة على الأوضاع، موضحًا أن المشكلة تكمن في بعض المناطق العشوائية والمنازل القديمة.وأشار مدير جمعية الهلال الأحمر المصري، إلى أن غرف عمليات الهلال الأحمر جاهزة لإيواء أي متضرر من السيول، ومجهزة بالبطاطين والأغذية لأي حالة تلجأ لإحدى غرف الهلال الأحمر، منوهًا بأن هناك 27 فرعًا إضافة إلى وجود فرق طوارئ موجودة في جميع فروع الهلال الأحمر المصري.