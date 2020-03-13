ألمانيا تسجل سابع حالة وفاة بكورونا المستجد

سجّلت ألمانيا، اليوم الجمعة، سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأعلنت وزارة الصحة المحلية في ولاية بادن-فورتمبرج، اليوم، أن حالة الوفاة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 80 عاما.وتسجل الولاية بذلك حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت ولاية شمال الراين-ويستفاليا من قبل أربع حالات وفاة، وحالة واحدة في ولاية بافاريا.وتتراوح أعمار حالات الوفاة بالفيروس في ألمانيا بين 67 عاما و89 عاما.