انهيار عقارين وأعمدة كهرباء.. خسائر اليوم الثانى من موجة الطقس السيئ

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تلقت عددًا من تقارير الأداء حول عمل المحافظات خلال تقلبات الطقس على مدار اليومين، لافتًا إلى أن، تقرير غرفة العمليات أشار إلى تعامل أجهزة المحافظات مع بعض الحوادث.وأوضح شعراوي، أن الحوادث التي شهدها اليوم الثاني للإعصار، منذ صباح اليوم حتى الآن، هي: سقوط عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية ومنزل بالطوب اللبن فى المنوفية، وقيام أجهزة المحافظتين باتخاذ الإجراءات اللازمة مشيرًا إلى أنه تم فتح جميع الطرق بالإسكندرية والشرقية وسوهاج والبحر الأحمر الأقصر.وأشار إلى أن، تقرير غرفة العمليات، تضمن سقوط بعض أعمدة الكهرباء بمنطقة الأربعين بأسيوط، وسقوط بعض أسلاك الضغط العالى بمركز طما بسوهاج، وجار الإصلاح، منوهًا إلى أن التيار الكهربائي عاد إلى معظم قرى الوادي الجديد، وجارٍ الإصلاح فى قرى باريس وبولاق وصنعاء والكويت.كما تشهد بعض المحافظات استمرارًا لإغلاق الموانئ بها بسبب شدة الرياح التي تتعرض لها تلك المحافظات.