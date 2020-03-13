رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انهيار عقارين وأعمدة كهرباء.. خسائر اليوم الثانى من موجة الطقس السيئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:30 م
انهيار عقارين
انهيار عقارين
أحمد أبوالمحاسن
طباعة
قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تلقت عددًا من تقارير الأداء حول عمل المحافظات خلال تقلبات الطقس على مدار اليومين، لافتًا إلى أن، تقرير غرفة العمليات أشار إلى تعامل أجهزة المحافظات مع بعض الحوادث.

وأوضح شعراوي، أن الحوادث التي شهدها اليوم الثاني للإعصار، منذ صباح اليوم حتى الآن، هي: سقوط عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية ومنزل بالطوب اللبن فى المنوفية، وقيام أجهزة المحافظتين باتخاذ الإجراءات اللازمة مشيرًا إلى أنه تم فتح جميع الطرق بالإسكندرية والشرقية وسوهاج والبحر الأحمر الأقصر.

وأشار إلى أن، تقرير غرفة العمليات، تضمن سقوط بعض أعمدة الكهرباء بمنطقة الأربعين بأسيوط، وسقوط بعض أسلاك الضغط العالى بمركز طما بسوهاج، وجار الإصلاح، منوهًا إلى أن التيار الكهربائي عاد إلى معظم قرى الوادي الجديد، وجارٍ الإصلاح فى قرى باريس وبولاق وصنعاء والكويت.

كما تشهد بعض المحافظات استمرارًا لإغلاق الموانئ بها بسبب شدة الرياح التي تتعرض لها تلك المحافظات.

موضوعات متعلقة

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

الأرصاد تكشف موعد انتهاء ذروة الطقس السيئ

وزير التعليم العالي يقرر تعطيل الدراسة بالجامعات والمعاهد غدًا

«الوزراء»: بيان تأجيل الدراسة لأجل غير مسمى مفبرك

الصور

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

image description

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

image description

مدير أمن القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار

image description

أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

اختلط بـ محمد صلاح.. اشتباه فى إصابة حارس مرمى بورنموث بـ كورونا

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

«الصحة» تعلن إصابة طالب بفيروس «كورونا» (فيديو)

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

منوعات

مدير «الصحة العالمية» يطلق تحدى «غسل اليدين» لمحاربة كورونا (فيديو)

كورونا يحظر الأفراح في أبوظبي

«فيفا» يبحث تداعيات كورونا مع منظمة الصحة العالمية

السكك الحديدية الألمانية توقف رحلاتها إلى إيطاليا بسبب كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا ندم في الأماكن المشرقة
مؤمن المحمدي
هل القرآن معجزة «لغوية»؟
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية
جمال طه
الدور الأمريكى فى أزمة «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

رحيل مترجم «100 عام من العزلة» عن 75 عامًا

عبدالناصر العطيفي يكشف عن ملامح برنامجه في انتخابات «كتاب مصر»

"الشارقة للفنون" تنظم معرضًا لزارينا بهيمجى.. 21 مارس

فتح باب الترشح لمهرجان «رم» للمسرح الأردنى