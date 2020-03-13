مدير «الصحة العالمية» يطلق تحدى «غسل اليدين» لمحاربة كورونا (فيديو)
الجمعة 13/مارس/2020 - 03:26 م
هبة محمدطباعة
أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، مبادرة «غسل اليدين» لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وجاءت المبادرة من خلال فيديو قصير على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، وكان مدير منظمة الصحة العالمية يغسل يده بالماء والصابون، للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في قتل الآلاف من دول مختلفة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى العالم بلغ 132 ألفًا و567 حالة.
وأضافت المنظمة- وفقًا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية- أن نحو 5 آلاف شخص توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي.
وأوضحت المنظمة أن أغلب حالات الإصابة سُجلت في الصين بواقع 80 ألفًا و981 حالة، تلتها إيطاليا التي سجلت أكثر من 15 ألف حالة، فيما تأتي إيران في المرتبة الثالثة عالميًا بأكثر من 10 آلاف حالة.
كانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين قد أعلنت- في وقت سابق اليوم- أن 1318 من المصابين غادروا المستشفيات، أمس، بعد تعافيهم، ما رفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 64216 شخصًا.
يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتعاني معظم دول العالم حاليًا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيها. شاهد
وجاءت المبادرة من خلال فيديو قصير على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، وكان مدير منظمة الصحة العالمية يغسل يده بالماء والصابون، للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في قتل الآلاف من دول مختلفة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى العالم بلغ 132 ألفًا و567 حالة.
وأضافت المنظمة- وفقًا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية- أن نحو 5 آلاف شخص توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي.
وأوضحت المنظمة أن أغلب حالات الإصابة سُجلت في الصين بواقع 80 ألفًا و981 حالة، تلتها إيطاليا التي سجلت أكثر من 15 ألف حالة، فيما تأتي إيران في المرتبة الثالثة عالميًا بأكثر من 10 آلاف حالة.
كانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين قد أعلنت- في وقت سابق اليوم- أن 1318 من المصابين غادروا المستشفيات، أمس، بعد تعافيهم، ما رفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 64216 شخصًا.
يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتعاني معظم دول العالم حاليًا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيها. شاهد