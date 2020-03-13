رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مدير «الصحة العالمية» يطلق تحدى «غسل اليدين» لمحاربة كورونا (فيديو)

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:26 م
كورونا
كورونا
هبة محمد
طباعة
أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، مبادرة «غسل اليدين» لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وجاءت المبادرة من خلال فيديو قصير على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، وكان مدير منظمة الصحة العالمية يغسل يده بالماء والصابون، للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في قتل الآلاف من دول مختلفة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى العالم بلغ 132 ألفًا و567 حالة.

وأضافت المنظمة- وفقًا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية- أن نحو 5 آلاف شخص توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي.

وأوضحت المنظمة أن أغلب حالات الإصابة سُجلت في الصين بواقع 80 ألفًا و981 حالة، تلتها إيطاليا التي سجلت أكثر من 15 ألف حالة، فيما تأتي إيران في المرتبة الثالثة عالميًا بأكثر من 10 آلاف حالة.

كانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين قد أعلنت- في وقت سابق اليوم- أن 1318 من المصابين غادروا المستشفيات، أمس، بعد تعافيهم، ما رفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 64216 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتعاني معظم دول العالم حاليًا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيها. شاهد

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 13 إصابة وحالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

بسبب الرياح والأمطار.. سقوط سيارة ميكروباص بالركاب بمنطقة إمبابة

«الوزراء»: بيان تأجيل الدراسة لأجل غير مسمى مفبرك

وقف الدورى الإنجليزى بسبب فيروس كورونا

الصور

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

image description

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

image description

مدير أمن القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار

image description

أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

اختلط بـ محمد صلاح.. اشتباه فى إصابة حارس مرمى بورنموث بـ كورونا

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

«الصحة» تعلن إصابة طالب بفيروس «كورونا» (فيديو)

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

منوعات

مدير «الصحة العالمية» يطلق تحدى «غسل اليدين» لمحاربة كورونا (فيديو)

كورونا يحظر الأفراح في أبوظبي

«فيفا» يبحث تداعيات كورونا مع منظمة الصحة العالمية

السكك الحديدية الألمانية توقف رحلاتها إلى إيطاليا بسبب كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا ندم في الأماكن المشرقة
مؤمن المحمدي
هل القرآن معجزة «لغوية»؟
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية
جمال طه
الدور الأمريكى فى أزمة «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

رحيل مترجم «100 عام من العزلة» عن 75 عامًا

عبدالناصر العطيفي يكشف عن ملامح برنامجه في انتخابات «كتاب مصر»

"الشارقة للفنون" تنظم معرضًا لزارينا بهيمجى.. 21 مارس

فتح باب الترشح لمهرجان «رم» للمسرح الأردنى