استقرار حالة الطقس فى 21 محافظة

يتابع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع المحافظين للتعامل مع الأمطار وإجراءات شفط تجمعات المياه من الشوارع بالمحافظات.وأكد وزير التنيمة المحلية أنه تلقى تقارير واردة إلى غرفة العمليات وإدارة أزمات بالوزارة من غرف عمليات المحافظات، مشيرًا إلى أن التقارير تؤكد استقرار الأوضاع واستمرار أعمال شفط تجمعات المياه المتراكمة على مستوى المحافظات.وأشار إلى استقرار الأوضاع في محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح والغربية ودمياط والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر.وكان وزير التنمية المحلية، قد أجرى عدة اتصالات صباح اليوم بالمحافظين، لمتابعة مستجدات الأوضاع ومدى معاملاتهم مع حالة الطقس.