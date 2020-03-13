ضبط 5958 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5958 مخالفة مرورية متنوعة، منها ضبط 2022 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و302 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير" و12 دراجة نارية مخالفة و66 مخالفة "موقف عشوائى"، و91 مخالفة شروط الترخيص وضبط 59 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.