لجان بالوادي الجديد لحصر خسائر موجة الطقس السيئ

بدأت لجان حصر وتقدير الخسائر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية بمحافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة، أعمالها بجميع مراكز المحافظة الخمسة.كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، قد قرر تشكيل لجنة بكل مركز على مستوى المحافظة، لحصر وتقدير الخسائر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.ووجه اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الداخلة رؤساء الوحدات المحلية خلال اجتماع طارئ بحصر الخسائر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية بكل قرية، وإعداد تقارير بناء على تعليمات محافظ الإقليم.كما وجه الفحام بإعداد تقرير مفصل عن خسائر مشروع الصوب الزراعية لشباب قرية أسمنت الذي اقتلعته رياح العاصفة الترابية أمس الخميس.