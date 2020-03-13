إغلاق كارفور المعادي بسبب الأمطار (فيديو)

قدم تليفزيون "الدستور"، مقطع فيديو يرصد إغلاق كارفور المعادي بسبب الأمطار، وذلك في اليوم الثاني لموجة الطقس السيئ.وقال أحد العاملين بكارفور: "نظرًا للأحوال الجوية السيئة تم إغلاق كارفور المعادي، وسيتم الإعلان غدًا السبت عن عمل الماركت من عدمه، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين".يذكر أن محافظات الجمهورية، تعرضت صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ.ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.