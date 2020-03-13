الكنيسة القبطية بأمريكا: إيقاف جميع الأنشطة لمواجهة كورونا

أعلنت كنيسة مار جرجس والأنبا شنودة القبطية الأرثوذكسية بمدينة جرسي سيتي، بالولايات المتحدة الأمريكية، عن اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.وقالت الكنيسة، في بيان لها: "نظرًا لانتشار فيروس كورونا حول العالم والولايات المتحدة، فقد تم اكتشاف العديد من الحالات المؤكدة في نيوجيرسي ونيويورك"، مضيفة أن الكنيسة ستتخذ بعض الإجراءات الصحية الوقائية للحفاظ على أمان شعبها.وتابعت الكنيسة: إذا كنت تعاني من أي أعراض، مثل السعال والعطس والحمى وضيق التنفس، برجاء البقاء في المنزل والاتصال بطبيب الرعاية الصحيّة الخاص بك.وأشارت إلى أنه حتى إشعار آخرٍ- ابتداء من الخميس 12 مارس 2020، ستقوم الكنيسة بإلغاء جميع الخدمات باستثناء القداسات؛ وهذا يشمل فصول دراسة الكتاب المقدس، ومدارس الأحد، ودروس الألحان، وجميع الاجتماعات الأخرى، ويتوافق هذا مع التوجيهات الصحية المحلية الخاصة بالولاية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية التي تشجع على الحد من التجمعات العامة، كما تقرر بمدارس جيرسي سيتي وبايون التي تم إغلاقها حاليًا.واستكملت الكنيسة: إنه يجب على كل عضو إحضار اللفائف والمياه الخاصة به وكذلك أغطية الرأس الخاصة للسيدات، ويُطلب من الجميع، بمن في ذلك الآباء الكهنة والاكليروس، الامتناع عن المصافحة والتقبيل والمعانقة، وبدلًا من ذلك انحناء الرأس ووضع يديك على قلبك، وتقتصر زيارات الاكليروس وخدام الكنيسة للحالات الطارئة فقط، وهذا يتوافق مع التعليمات المتعلقة بالتواصل مع كبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة.