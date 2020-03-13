تونس تؤكد عزمها لحل الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ، عزم بلاده مواصلة الانخراط في كافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية، ولعب دور متقدم من أجل إيجاد حل سياسي ليبي ليبي وفق مقاربة واقعية تأخذ في الاعتبار أمن الليبيين ووحدتهم وتطلعاتهم.وشدد الوزير التونسي - خلال استقباله المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الجمعة بمقر الوزارة - على أهمية مواصلة الجهود باتجاه إعادة تحريك العملية السياسية لإنهاء الصراع وإرساء المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، مذكرا بموقف تونس الداعم لجهود الأمم المتحدة واستعدادها للتعاون الإيجابي مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا وتسهيل مهامه.وذكرت الخارجية التونسية أن المقابلة تناولت آخر تطورات الوضع في ليبيا، حيث أطلع المبعوث الأممي وزير الشؤون الخارجية على نتائج الجهود والمساعي التي بذلها على رأس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وإيجاد تسوية سلمية للأزمة في هذا البلد.من جانبه، أكد غسان سلامة حرص المنظمة الأممية على مواصلة الجهود لإيجاد حل توافقي شامل للأزمة الليبية يستجيب لتطلعات الشعب الليبي ويعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا.