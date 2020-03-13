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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شرطة التموين تشن حملات أمنية بالمحافظات

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:18 م
شرطة التموين
شرطة التموين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1008 قضايا تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" تم ضبط المدير المسئول عن معمل تجهيز وجبات "غير مرخص" تابع لأحد المطاعم بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة لحيازته 2.315 طن سلع غذائية "مفروم دواجن – دهون حيوانية – أجزاء دواجن، معبأة داخل عبوات بدون أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد فى تقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.

وضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية) لإنتاجه 38 طنًا من السلع الغذائية "مكرونة المعبأة داخل عبوات مدونة عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافًا للحقيقة دون مستندات تدل على مصدرها.

وضبط مالك مصنع "غير مرخص" لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، لحيازته 2.120 طن من السلع الغذائية "العسل الأسود" المعبأة داخل عبوات دون أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ودون مستندات "مجهول المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وضبط مالك مصنع "غير مرخص" لتجارة الأسمدة والمخصبات الزراعية بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج لحيازته 53.650 طن أسمدة زراعية معبأة داخل أجولة وعبوات دون مستندات تدل مصدرها وغير مسجلة بوزارة الزراعة، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.

وضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية لتصرفه فى 49.700 طن دقيق بلدى المخصصة لإنتاج الخبز المُدعم، قام ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز قدرت بقيمة مالية 270865 جنيهًا.

ضبط المدير المسئول عن مصنع لتجارة زيوت السيارات بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية لقيامه بتجميع 51 طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام، والتى تعد من النفايات الخطرة والضارة البيئية معبأة داخل تنكات، تمهيدًا لتدويرها وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة، وكذا 1600 لتر مواد بترولية" سولار مستلزمات إنتاج قام المذكور بتجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة وطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

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