تونس تفرض العزل الصحي 14 يومًا على كل القادمين

أعلنت السلطات التونسية فرض العزل الصحي 14 يومًا إجباريًا على كل القادمين إلى أراضيها من كل دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.وذكر المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة، اليوم الجمعة، أن قرار تونس فرض العزل الذاتي الصحي لمدة نحو أسبوعين على الوافدين على أراضيها القادمين من جميع بلدان العالم دون استثناء، جاء إثر إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "جائحة عالمية"، مبينًا أن هذا القرار يهدف إلى التصدي لأي أخطار لتسرب العدوى بعد تفشي الفيروس في العديد من الدول.وأشار إلى أن تصنيف فيروس "كورونا" "جائحة عالمية"، من قبل منظمة الصحة العالمية، يعني أنه وباء عالمي يشمل كل أنحاء العالم، ويفرض على كل البلدان تطبيق إجراء العزل الصحي الذاتي لمدة 14 على كل المسافرين الوافدين عليها.