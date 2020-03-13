القباج: 70 فرقة تدخل سريع للطوارئ فى كل المحافظات (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، إن حماية المواطنين بما يشمل ممتلكاتهم وحياتهم وأطفالهم من أولويات الوزارة، مؤكدًة أنه يتم تقديم الدعم سواء من خلال الوزارة أو من خلال جمعية الهلال الأحمر.وأضافت نيفين القباج، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه تم تشكيل 70 فرقة للتدخل السريع على مستوى محافظات الجمهورية مجهزين بشنط الإسعاف الأولية ومتطوعين وفرق إنقاذ وأدوية، لافتة إلى أن هناك فريقًا مركزيًا يدير غرفة العمليات من الديوان بوجود 12 فردًا متمرسًا ومدربًا على هذه الطوارئ ومستعدًا بشكل جيد.وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك أيضًا سيارات بلا مأوى تجوب الشوارع في محافظات عدة، لتحسب وجود أطفال أو مواطنين خارج المنزل ويتم اصطحابهم إلى مؤسسات رعاية، منوهة بأن هناك أكثر من جمعية لها تدخلات سريعة بالتعاون مع الوزارة وتقدم الدعم لكامل والأغذية للأسر.