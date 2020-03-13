السودان يسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»

أعلنت وزراة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل وفاة أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.واستعرضت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، الأربعاء الماضي، خلال اجتماع اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة، الوضع الراهن لفيروس كورونا المستجد والتصدي لمنع دخوله للسودان.وأشار بابكر المقبول، مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة، إلى تعزيز إجراءات المراقبة الصحية وزيادة التوعية وسط المجتمعات.وأضاف بابكر أنه تمت متابعة 57.9% من القادمين إلى السودان، في الفترة من 25 يناير وحتى 9 مارس، مؤكدًا أن جميع الحالات المشتبه فيها جاءت سلبية.