إثيوبيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة لمصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، داخل البلاد، حسبما نشرت وكالة "رويترز" البريطانية.وقال تاكيلي أوما بانتي عمدة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المصاب بفيروس كورونا هو شخص ياباني الجنسية.ودعا أوما بانتي، في تغريدته، إلى ضرورة تجنب الوجود في تجمعات، بالإضافة إلى عدم المصافحة بالأيدي.وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بلغ 132 ألفًا و567 حالة، فيما توفى نحو 5 آلاف شخص نتيجة إصابتهم بالفيروس.وأوضحت المنظمة أن أغلب حالات الإصابة سُجلت في الصين بواقع 80 ألفًا و981 حالة، تلتها إيطاليا التي سجلت أكثر من 15 ألف حالة، فيما تأتي إيران في المرتبة الثالثة عالميًا بأكثر من 10 آلاف حالة.