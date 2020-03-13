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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أهالي المقطم يطالبون بشفط المياه من الهضبة الوسطى (فيديو)

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:09 م
شفط المياه
شفط المياه
ياسمين عباس
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قدم تليفزيون "الدستور" مقطع فيديو يرصد استغاثة المواطنين لشفط المياه من منطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، في اليوم الثاني لموجة الطقس السيئ.

وقال أحد المواطنين: "أنا بقالي بتاع ساعة مش عارف أمشي، وغير كده واقفين على الأوتوستراد مش عارفين نعدي خالص من دخلة زهراء المعادي"، فيما قال سائق ميكروباص: "زي ما حضرتك شايف مش عارف أعدي في الميه، والدنيا بتخرب خالص في العربية".

يذكر أن محافظات الجمهورية تعرضت، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

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