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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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قرارات عاجلة من نادي ليفربول بسبب فيروس كورونا
الجمعة 13/مارس/2020 - 03:07 م
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أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانًا عاجلًا، بخصوص فيروس كورونا المستجد"كوبيد19
".
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