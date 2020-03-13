رفع نخلة سقطت على أسلاك الضغط العالى بالطريق الزراعى فى المنيا

تسببت الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة المنيا، اليوم، في سقوط شجرة نخيل على أسلاك الكهرباء بالطريق الزراعي السريع مصر ـ أسيوط أمام قرية المحرص التابعة لمركز ملوي جنوب المحافظة، مما أدي إلى حدوث ميل بأحد أعمدة الإنارة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد مصطفى منتصر، مأمور مركز شرطة ملوي بسقوط شجرة على أسلاك الكهرباء بالطريق الزراعي السريع دون وقوع خسائر في الأرواح.قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي وشركة الكهرباء بالدفع بعدد من الفنيين مدعومين بأوناش، وتمكنوا من رفع شجرة النخيل من الطريق، وفصل التيار الكهربائي، وإصلاح عامود الإنارة وإعادة الكهرباء للخدمة من جديد.ووضعت إدارة المرور، برئاسة اللواء عادل جلال، مدير إدارة المرور بالمحافظة، حواجز حديدية بالطريق لإفساح المجال أمام رجال الوحدة المحلية لتمكينهم من رفع شجرة النخيل وتسهيل حركة مرور السيارات، وبعد ذلك رفع آثار الواقعة.