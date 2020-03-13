«المُتفانون».. محافظ أسيوط يكافئ 4 عمال بشركة مياه الشرب

قرر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مكافأة 3 عمال وسائق تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإخلاصهم وتفانيهم في العمل، مقدمًا الشكر إلى مسئولي الشركة والأجهزة التنفيذية على مجهوداتهم لرفع وإزالة آثار الأمطار، موجهًا بضرورة المراجعة الدورية للتأكد من كفاءة بالوعات الصرف والتنسيق الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة والتعامل مع أي أحداث طارئة بجانب المرور على شبكات أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والتأكد من سلامتها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها، تلافيًا لأي أعطال أو مشكلات خاصة مع سقوط الأمطار.جاء ذلك على هامش جولة ميدانية أجراها اللواء عصام سعد، للوقوف على الجهود المبذولة لرفع تراكمات المياه ومتابعة أعمال إزالة آثار الأمطار من الشوارع، واطمأن على مدى جاهزية المعدات والأطقم في التعامل مع الأمطار التي سقطت صباح اليوم.وتفقد المحافظ الأعمال الجارية لإزالة آثار الأمطار أسفل كوبري الهلالي بحي شرق، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ وسيارات شفط المياه تحركت منذ الصباح الباكر لتنفيذ خطة المحافظة لإزالة أى تجمعات مائية بالشوارع والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى، مما ساعد على انسياب الحركة المرورية، مؤكدًا على وضع خطة مسبقًا للمناطق الأكثر تعرضًا لتجمعات المياه، خاصة مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق ونشر معدات الشفط بالقرب منها لسرعة التعامل والتدخل السريع، بالإضافة إلى تخصيص معدات لرفع أى آثار للأمطار بالطرق السريعة والمحاور الرئيسية، كما تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بالتواجد الميداني على مدار اليوم ورفع أى آثار للأمطار من الشوارع وعدم السماح بوجود أي تجمعات أو بؤر للمياه والتنسيق التام مع والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.كما التقى المحافظ مع عدد من المواطنين وتحاور معهم وأكد أن جميع أجهزة المحافظة تتعامل بجدية تامة لمواجهة موجة الطقس السيئ، مطالبهم بضرورة التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للمحافظة والإبلاغ عن أي شكاوي أو أماكن تجمع المياه، حيث تستقبل الغرفة البلاغات عبر الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) للتعامل الفوري مع المشكلة أو البلاغ.