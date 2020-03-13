ارتفاع إصابات كورونا في هولندا لـ804 و5 وفيات

أعلنت وزراة الصحة الهولندية، اليوم الجمعة، ارتفاع إصابات فيروس كورونا في هولندا من 614 إلى 804 و5 وفيات.وكانت أعلنت وزارة الصحة الهولندية، الأربعاء الماضي، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد قفز بمقدار الثلث ليصل إلى 503 حالات، كما ارتفعت الوفيات إلى 5 أشخاص، وفقًا لنبأ عاجل نقلته سكاي نيوز عربية.وذكرت قناة CNN الأمريكية، في وقت سابق، أن 69 مصابًا كانوا في رحلات إلى إيطاليا أو تعاملوا مع أقاربهم من المصابين بالفيروس.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.