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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد الجوية: تحسن حالة الطقس غدا .. والصغرى بالقاهرة 13

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:16 م
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل حدة موجة الطقس السيئ وترتفع درجات الحرارة على مستوى القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية التي بدأت الخميس 12-3-2020، حيث يسود البلاد غدا السبت طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة 12-3-2020 بدرجات الحرارة، من المتوقع أن يكون طقس السبت معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية وتسقط الأمطار المتوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

حالة الطقس غدا السبت


أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.. وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

حالة الطقس غدا في الصعيد


وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة.. أما على جنوب الصعيد فيسود طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

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ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية ننشر..

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


القاهرة : الصغرى 13 و العظمى 21
شبين الكوم : الصغرى 13 و العظمى 20
طنطا : الصغرى 13 و  العظمى 20
دمنهور : الصغرى 13 و العظمى 19
الإسكندرية : الصغرى 12 و العظمى 20
بلطيم : الصغرى 13 و  العظمى 19
مطروح : الصغرى 13 و العظمى 18
السلوم : الصغرى 13 و  العظمى 21
سيوة : الصغرى 10 و  العظمى 20
بورسعيد : الصغرى 14 و  العظمى 20
دمياط : الصغرى 13 و  العظمى 20
الزقازيق : الصغرى 12 و  العظمى 18
الإسماعيلية : الصغرى 10 و  العظمى 22
السويس : الصغرى 12 و  العظمى 20
العريش : الصغرى 12 و  العظمى20
رفح : الصغرى 11 و  العظمى 19
رأس سدر: الصغرى 12 و  العظمى 19
نخل : الصغرى 10 و  العظمى 22
نويبع : الصغرى 15 و العظمى 22
طابا: الصغرى 13 و  العظمى 19
كاترين : الصغرى 05 و  العظمى 18
الطور : الصغرى 15 و  العظمى 24
شرم الشيخ : الصغرى  16 و العظمى 24
الغردقة : الصغرى  16 و العظمى 25
مرسى علم: الصغرى  16 و  العظمى26
الفيوم : الصغرى 12 و العظمى 22
بنى سويف: الصغرى  13 و العظمى 22
المنيا : الصغرى 14 و  العظمى 22
أسيوط : الصغرى 13 و  العظمى 23
سوهاج: الصغرى  12 و العظمى 24
قنا : الصغرى 13 و  العظمى 24
الأقصر: الصغرى  13 و العظمى 25
أسوان : الصغرى 14 و العظمى 26
أبوسمبل : الصغرى 12 و  العظمى 26
الوادى الجديد : الصغرى  12 و العظمى 27
شلاتين: الصغرى  19 و العظمى 28
ابو رماد : الصغرى 18 و  العظمى27
حلايب : الصغرى  20 و العظمى 27
رأس حدربة: الصغرى 19 و العظمى 26

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