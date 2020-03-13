نسرين طافش بإطلالة شتوية أنيقة على إنستجرام (صورة)

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت نسرين طافش بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية بلوزة باللون الأبيض، وبنطلونا باللون الأسود، وبيريه باللون الأسود، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياج بسيط أبرز جمالها.وعلقت الفنانة السورية على الصورة، قائلة: "من العار أن تقول عن شىء غير ممكن، ما لم يحدث في الماضي من الممكن أن يحدث الآن"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية نسرين طافش مسلسل "ختم النمر" الذي يعرض حاليًا على فضائية "ON"، ويشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين، محسن الشامي، جميل برسوم، تامر شلتوت، وفاء سالم، عفاف شعيب، حنان سليمان، وإخراج أحمد سمير فرج.وكشفت الفنانة السورية عن سر رشاقتها، قائلة إنها تحب ممارسة الرياضة، كما أنها تحرص على تناول وجبات غذائية متوازنة، لافتة إلى أنها تحب ممارسة رياضة اليوجا، مردفة: "اليوجا بتعودنا على الصبر وفيها حركات صعبة جدًا، لأن العضلات كلها بتشتغل في نفس الوقت لأنها بتحرق، وممكن لعبها نص ساعة يخلي الجسم يعرق كتير".