بلغاريا تحظر السفر إلى إيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية

أعلن وزير الدفاع البلغاري كراسيمير كاراكاتشانوف، اليوم الجمعة، وقف السفر الجوي إلى إيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأعلن تودور كانتاردتشييف، رئيس المركز الوطني للأمراض المعدية والطفيلية في بلغاريا، الأحد الماضي، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 4 حالات.يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).