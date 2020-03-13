بسبب الرياح والأمطار.. سقوط سيارة ميكروباص بالركاب بمنطقة إمبابة

تسبب الطقس السيئ الذي تمر به البلاد الأيام الجارية، في سقوط إحدى ميكروباصات الأجرة بالركاب في بركة مياه كبيرة بشارع نادي إمبابة الرياضي، بسبب الأمطار والرياح الشديدة التي شهدها اليوم منذ الصباح الباكر، بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.وبدأت موجة الطقس السيئ على محافظتي القاهرة والجيزة، حيث شهدت هطول سيل من الأمطار مصاحب لرعد وبرق، وذلك في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس وتستمر لليوم الجمعة.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس غير مستقر على عموم الجمهورية يومي الخميس والجمعة ويستمر ليوم السبت المقبل، وذلك لوجود منخفض جوي منخفض ورياح شمالية شرقية محملة ببخار الماء من البحر الأحمر بذلك بكميات كبيرة من الرطوبة بالبحر المتوسط.