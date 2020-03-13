الكنيسة الكاثوليكية تصلى من أجل المصابين بكورونا

خصصت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وبطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الجمعة؛ بأن يكون يومًا للصلاة من أجل مرضى فيروس كورونا وكل المرضى.وأضافت الكنيسة الكاثوليكية في بيانها: راجين من الرب الشفاء لكل المرضى، ولمن انتقل الى السماء الرحمة والغفران، والتعزية لذويهم؛ حفظ الرب بلدنا الحبيبة مصر، وكل بلاد العالم.