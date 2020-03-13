«التنمية المحلية»: استمرار شفط مياه الأمطار من كل أرجاء القاهرة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية يعمل على خدمة المواطنين، مؤكدًا أن هناك حالة من الاستقرار في أغلب المحافظات، منها محافظة الجيزة والإسكندرية والبحيرة ومطروح والمنوفية والغربية وبني سويف، وأيضًا محافظات البحر الأحمر والأقصر وسوهاج.وأوضح قاسم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن محافظة القاهرة تشهد نشاطًا ملحوظًا لسرعة الرياح، إضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وبالفعل جارٍ العمل على شفط المياه المتراكمة على مستوى المحافظة.وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم فتح جميع الطرق المغلقة بمحافظة الإسكندرية والأقصر والبحر الأحمر وسوهاج، وبعض الحالات التي تأثرت منازلها في محافظة البحيرة بسقوط الأمطار، وتم نقل المتضررين إلى مضيفة عرقام بكوم حمادة، وأيضًا في الوادي الجديد تم رجوع الكهرباء بالكامل.