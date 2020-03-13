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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تكافح كورونا بأكثر من 500 مليار يورو

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:03 م
كورونا
كورونا
هبه محمد
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أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، عن خطة لمكافحتها فيروس كورونا المستجد المنتشر في العالم بأكثر من 500 مليار يورو.

ويخطط وزير المالية الألمانى أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير، إلى مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد بمساعدات سيولة تقدر بالمليارات.

وعلمت وسائل إعلام محلية ألمانية، اليوم الجمعة، أن الغرض من هذه الخطط هو حماية الشركات من التعرض لأزمة في السيولة، وكذلك حماية فرص العمل.

كما تتضمن الخطط إرجاءات لتسديد الضرائب.

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