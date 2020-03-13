ألمانيا تكافح كورونا بأكثر من 500 مليار يورو

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، عن خطة لمكافحتها فيروس كورونا المستجد المنتشر في العالم بأكثر من 500 مليار يورو.ويخطط وزير المالية الألمانى أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير، إلى مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد بمساعدات سيولة تقدر بالمليارات.وعلمت وسائل إعلام محلية ألمانية، اليوم الجمعة، أن الغرض من هذه الخطط هو حماية الشركات من التعرض لأزمة في السيولة، وكذلك حماية فرص العمل.كما تتضمن الخطط إرجاءات لتسديد الضرائب.