الكهرباء: قطع التيار بسبب الأمطار لحماية المواطنين

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن سوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح والأمطار الغزيرة أثرت بشكل كبير على بعض المهمات الكهربائية، وتسببت في سقوط بعض المهمات الكهربائية في الوادي الجديد والأقصر وقنا.وأشار حمزة عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن بعض أبراج الجهد العالي حدث لها التواء وسقوط، موضحًا أن جميع القائمين على الأمر بالوزارة يبذلون جهدًا ضخمًا جدًا لتدبير التغذية البديلة من الدوائر المختلفة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في بعض الأحيان يتعذر الوصول لأماكن العطل نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار، منوهًا بأنه في بعض الأحيان يتم قطع الكهرباء لحماية المواطنين تجنبًا لحدوث صعق كهربائي.