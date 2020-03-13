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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رمضان 2020.. أمير كرارة ينشر صورته بالزي العسكري

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:20 م
أمير كرارة
أمير كرارة
محمد مجدي
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نشر النجم امير كرارة صورة من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "الاختيار"، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلق امير كرارة على الصورة التي ظهر فيها بداخل إحدى سيارات القوات المسلحة ومرتديًا الزي العسكري وقال:" الاختيار رمضان 2020 سنيرجي تامر مرسي".

امير كراراة بطل مسلسل الاختيار


ويُجسد الفنان أمير كرارة فى مسلسل الاختيار، الدور البطولي للشهيد البطل أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية كلبش الذين قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى".

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