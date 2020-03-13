رمضان 2020.. أمير كرارة ينشر صورته بالزي العسكري



وعلق امير كرارة على الصورة التي ظهر فيها بداخل إحدى سيارات القوات المسلحة ومرتديًا الزي العسكري وقال:" الاختيار رمضان 2020 سنيرجي تامر مرسي".





امير كراراة بطل مسلسل الاختيار



ويُجسد الفنان أمير كرارة فى مسلسل الاختيار، الدور البطولي للشهيد البطل أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.





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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية كلبش الذين قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى".



مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية كلبش الذين قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى".

نشر النجم امير كرارة صورة من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "الاختيار"، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.