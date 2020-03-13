سقوط منزل بسب سوء الطقس فى البحيرة

شهدت منطقة أبو مريم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسي بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، انهيار منزل بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها محافظات الجمهورية، منذ مساء أول أمس الأربعاء.وأخلى الأهالي المنزل تمامًا، وتم انتشال وإزالة متعلقاتهم بعد دخول المياه المنزل وانهياره بسبب شدة الأمطار.وفي سياق متصل أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار التأهب والتواجد المستمر بشوارعوميادين وقرى المحافظة، للحد من الآثار الناجمة لموجة الأمطار الغزيزة التى تشهدها المحافظة والدفع باكثر من 800 معدة مشاركة فى كل الأعمال.بالإضافة إلى معدات مشاركة مجتمعية من كل الشركات العاملة بنطاق المحافظة، والتي تواصل العمل لكسح الأمطار، بالإضافة إلى مئات الفرق من القطاعات الخدمية بكل المرافق.