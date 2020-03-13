التضامن: تقديم الإسعافات والدعم لمصابي حادث قطار إمبابة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن توجه فريق التدخل بالهلال الأحمر المصري إلى موقع حادث قطار إمبابة؛ لتقديم الاسعافات والدعم النفسي لمصابي الحادث، كما توجه أيضا فريق التدخل إلى مكان سقوط عمارة حلوان لتوفير الدعم اللازم لهم، موضحة أن الهلال الأحمر المصري لديه قسم كامل للدعم النفسي لضحايا الحوادث والأزمات، والذي يتكون من عدد من المتخصصين في هذا المجال، ويقومون بمعالجة الآثار النفسية للمصابين وأسرهم ‪.‬كانت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، قد زارت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، حيث تضم غرفة العمليات المركزية 12 شخصا متمرسا يتابعون عمل 70 فرقة ميدانية على مستوى الجمهورية، ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس، ولديهم خطة طوارئ واستجابة وتدخلات في الوقت المناسب.وكان الهلال الأحمر المصري قد أعلن رفع حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة مقبلة.