إسبانيا تخصص مليار يورو لمكافحة انتشار كورونا

أعلنت إسبانيا اليوم الجمعة، تخصيص حزمة مساعدات قدرها مليار يورو لمنظومة الصحة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن تخصيص 2.8 مليار يورو إلى السلطات الإقليمية، بهدف إعانتها في تقديم الخدمات العامة.وذكرت شبكة "يورو نيوز"، أن السلطات الإسبانية تتوقع أن تشهد ارتفاعا في أعداد الحالات خلال العطلة الأسبوعية القادمة، واستمرار العدوى بافيروس الوبائي على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة.