لليوم الثاني.. عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد

استمرت الرياح المثيرة للأتربة بمحافظة الوادي الجديد لليوم الثاني على التوالي، بعد انطلاق العاصفة الترابية التي ضربت البلاد منذ فجر أمس الخميس.وشهدت المحافظة أمس الخميس، عدة حوادث وكوارث بدأت بانهيار 36 برج كهرباء، ومجمع الصوب الزراعية بقرية أسمنت، ووقوع أشجار ضخمة، وانهيار منازل قديمة وأسوار أسمنتية بمراكز المحافظة الخميس.واحتضنت بعض فنادق المحافظة، ونزل الشباب العالقين بالشوارع والطرقات لحين الانتهاء من العاصفة الترابية التي ضربت البلاد.ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار غرفة العمليات والأزمات للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددًا على جميع الوحدات المحلية، ومديرية الري بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول، وتشكيل لجنة لتلقي أي بلاغات بتأثر الطرق.وقرر الزملوط إعداد لجان لحصر وتقدير الخسائر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية بالوادي الجديد.