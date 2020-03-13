استقرار أسعار اللحوم اليوم.. البلدى بـ120 جنيهًا

أسعار اللحوم الكندوز



أسعار اللحوم الضأن



استقرت أسعار اللحوم، اليوم الجمعة، في الأسواق، خصوصًا محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى مع استمرار موجة الطقس السيئ التي تضرب الأسواق.وقال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار اللحوم اليوم.وأضاف عبدالباسط، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 130 جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100- 130 جنيهًا.وأكد أن أسعار اللحوم تشهد استقرارا في الأسواق بسبب زيادة المعروض من المنتجات، والسياسات التي انتهجتها الدولة من أجل خفض الأسعار في الأسواق.وأوضح عضو شعبة القصابين أن سعر السجق سجل 110- 125 جنيها، وتراوحت أسعار البفتيك والستيك بين 110- 130 جنيها.ولفت إلى أن أسعار البرجر البلدي بين 100- 120 جنيها.أما بالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فسجلت استقرارا لتبدأ من 120 وحتى 140 جنيها.وعن أسعار اللحوم الجملي أفاد بأن سعر كيلو اللحوم الجملي بين 90- 110 جنيهات.كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا في الأسعار، تراوحت بين 80- 90 جنيها للكيلو سواء اللحوم الكندوز أو الضأن.كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر في تصريحات له قررًا بتخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات، ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها في إطار تخفيف العبء على المواطنين.كما وجّه المصيلحي الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار، وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.