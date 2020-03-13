إغاثة 250 أسرة في «زرايب 15 مايو»

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، فرق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر المصري، لعمل التدخلات اللازمة بمنطقة الزرايب بمنطقة 15 مايو منذ منتصف ليلة أمس الخميس.وأكدت الوزيرة أن فرق الإغاثة استكملت عملها صباح اليوم الجمعة، وقامت فرق الهلال الأحمر بعمل الإسعافات الأولية للمصابين وتقديم خدمات إغاثية لـ250 أسرة، منها مراتب وبطاطين ومواد غذائية جافة.وأضافت أنه يجرى حاليًا تقييم الموقف والاتفاق مع المتضررين على نقلهم إلى المراكز الإيوائية لتوفير مزيد من الخدمات، كما يتم حصر الخسائر لتقرير التعويضات المناسبة، حسب ما يقره القانون.وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قررت صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونية بقيمة ألف جنيه لكل مصاب و5 آلاف لأسرة المتوفي.