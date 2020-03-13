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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

فى الأسبوع الثالث للصوم.. قراءات أحد «الابن الضال» دعوة للتوبة

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:47 م
كنيسة
كنيسة
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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يختتم الأقباط الأرثوذكس، بعد غد الأحد 15مارس الجاري، فعاليات الأسبوع الثالث من الصوم الكبير، وهو الأحد الثالث الذي يطلق عليه "أحد الابن الضال".

ومن المقرر أن تطلق جميع الكنائس المصرية، يوم الأحد قداس الابن الضال، والذي تقدم خلاله الكنيسة نموذجًا عظيمًا للتوبة، والابن الضال هو الذي تعب جدًا وعاش حياة الذل من جوع، وعري، وغربة عندما أطاع أفكاره وتبع مشورة الشيطان، ولكن عندما رجع إلى نفسه (أفاق) قرر العودة إلى أبيه وتقديم توبة صادقة.

وبحسب الكنيسة الأرثوذكسية، أنه بالفعل رجع نادمًا واعترف أمام أبيه بخطيته فقبله أبوه فرحًا وأقام وليمة عظيمة، وهكذا الله يفرح بكل إنسان يتوب ويرجع إليه، ويكون فرح عظيم في السماء بين ملائكة الله بكل خاطئ يتوب".

وتدور قراءات هذا اليوم حول "قبول التوبة، فإنجيل عشية يحذر من الكلام الرديء الذي يتكلم به الإنسان فينجسه وهذا ضد التوبة، وإنجيل باكر عن أصحاب الساعة الحادية عشرة المقبولين، وإنجيل القداس عن قبول الأب لابنه التائب،ويقول البولس: في يوم مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك، هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن يوم خلاص، ويوصي الكاثوليكون بضرورة ضبط اللسان كأمر ضروري للتوبة، أما الإبركسيس فيوصي بالتمسك بالحق مع عدم إثارة الآخرين، أما إنجيل المساء فيتكلم عن التوبة والطاعة التي تجعل العشارين والزناة وارثين لملكوت الله.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد بدأت الصوم الأربعيني في 24 فبراير الماضي، ويعد الصوم الكبير من أصوام الدرجة الأولى، وتبلغ مدته 55 يومًا متتالية، يمتنع خلالها الأقباط عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان ليكتفوا بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب يوميًا، ليختتم الصوم فى ليلة سبت النور، ليحتفي الأقباط بعيد القيامة في 19 أبريل المقبل.

وخلال الـر55 يومًا من الصوم الكبير، والذي ينقسم لـ 7 أسابيع أو "7 آحاد"، أقدسهم لدى الكنيسة وأكثرهم نسكًا هو الأسبوع الأخير من الصوم، والذي يطلق عليه أسبوع الآلام، تطلق الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا، الأول يبدأ من الساعة 12 ظهرًا وحتى 3 عصرًا، بينما القداس الثاني يبدأ من الساعة 3 عصرًا وحتى 6 بعد الغروب.

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