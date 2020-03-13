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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتظام أعمال الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:47 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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أكد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، انتظام أعمال الشحن والتفريغ، وانتظام حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم سوء الأحوال الجوية، حيث تراوحت سرعة الرياح ما بين 30- 35 عقدة، وارتفاع الأمواج ما بين 3- 5 أمتار.

وقال شاهين، إن الإدارة المركزية للحركة بالميناء، تتابع قياسات الرصدة الجو مائية بشكل منتظم، للتأكد من أن سرعة الرياح وارتفاع الأموج تسجل المعدلات التي تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن.

وأضاف شاهين أن عدد السفن بالميناء وصل لـ95 سفينة، وتجري عمليات الشحن والتفريغ علي عدد 24 سفينة منها 5 سفن حاويات، و4 سفن مواد بترولية، و8 سفن عامة، و6 سفن على المخطاف الداخلي، كما تواجد بالمخطاف الخارجي عدد 31 سفينة، وقامت الإدارات المختصة بعمل 8 حركات منها 4 دخول، و4 خروج، وعن حركة الشاحنات فقد تم دخول وخروج 3411 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشار شاهين إلى أن ضرورة استمرار أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلي الميناء بشكل طبيعي، مع مراعاة توخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وضرورة جاهزية وحدات الإنقاذ ومركز العمليات وراديو الميناء علي مدار الساعة لتلقي أي إشارات استغاثة من أي سفينة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن شاهين وجه قطاعي الهندسة والخدمات الفنية في الميناء بضرورة العمل الفوري بخطط الصيانة داخل الميناء، والتي تشمل صيانة الطرق والمباني والزراعات والأرصفة والساحات، والمسطح المائي، والعلامات الملاحية، وصيانة القاطرات واللنشات والوحدات البحرية، والنظام الإلكتروني، وأنظمة المراقبة للتأكد من جاهزيتها بعد موجة الطقس السيئ.
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

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