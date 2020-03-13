كورونا يغلق مدارس واشنطن

أعلنت السلطات الأمريكية في العاصمة واشنطن، اليوم الجمعة، إغلاق المدارس ابتداء من يوم الإثنين القادم منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.وأعلنت إدارة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" داخل البلاد إلى 1272 حالة على الأقل، إلى جانب تسجيل 38 حالة وفاة.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أمس الخميس، أنه تم تسجيل 70 حالة إصابة لمواطنين التقطوا العدوى خارج البلاد، بينما تم تسجيل 1202 حالة على الأراضي الأمريكية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.