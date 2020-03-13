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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوفد يطالب بتخصيص شبكات صرف للأمطار للاستفاده منها فى الرى

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:46 م
المهندس حازم الجندى
المهندس حازم الجندى
أشرف لاشين
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طالب المهندس حازم الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الحكومة، بضرورة استحداث شبكات صرف مخصصة لمياه الأمطار، دون أن تختلط بشبكات الصرف الصحي مع ضرورة الالتزام بتلك المعايير في تخطيط وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة للاستفادة من هذه المياه الكثيفة في عملية الري، خاصة بعد دخول مصر حزام الفقر المائي.

وقال المهندس حازم الجندى، في بيان له: "لو تم تنفيذ ذلك يمكننا على الأقل تدارك المشكلات التى تتعرض لها المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة بسبب شبكات الصرف الصحى، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والاستفادة من مياه الأمطار بشكل فعال في عمليات الرى بدلا من تصريفها في شبكات الصرف الصحي.

وأشاد "الجندي"، بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومية للتعامل مع موجة الطقس السيئة التي ضربت مختلف أنحاء البلاد منذ أمس الخميس.

ووجه مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لإدارتها الجيدة للأزمة والطريقة العلمية للتنبؤ بالمخاطر لأول مرة بالمنهج العلمي والتعامل مع الأزمة باحترافية، مشيدا بالجهود المتكاملة المبذولة من كافة الجهات والوزارات المعنية.

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