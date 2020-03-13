العراق يحظر التجمعات الدينية

حظر العراق، اليوم الجمعة، التجمعات الدينية الرئيسية خلال شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأعلن العراق، في نبأ عاجل على فضائية "سكاي نيوز"، عن حظر سفر المواطنين العراقين بين المحافظات من 15 إلى 25 مارس؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.وكشفت وزارة الصحة العراقية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 68 حالة و8 حالات وفاة وشفاء 15 مصابا.وأوضح بيان الصحة العراقية أن مختبرات الوزارة شخصت حالتين جديدتين، إحداهما في كربلاء والأخرى في النجف، ليبلغ عدد الإصابات المؤكدة 68 حالة، ومجموع الوفيات المسجلة 8 حالات، و15 حالة شفاء تام.ودعا البيان الجهات المعنية لمحاسبة المخالفين للتعليمات التي أصدرتها الحكومة، كما تؤكد وزارة الصحة والبيئة الالتزام بإرشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية لمنع انتشار العدوى.