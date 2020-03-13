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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تعرف على التحويلات المرورية بالقاهرة والمحافظات والطرق السريعة

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:05 م
التحويلات المرورية
التحويلات المرورية
هدير مصطفي
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أجرت الإدارة العامة للمرور عددًا من التحويلات المرورية؛ لسحب تجمعات المياه ورفع كفاءة الطرق وعودة الحركة المرورية مرة آخرى إلى طبيعتها.

1 - تحويلات طريق السويس

 أشار مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور إلى أنه تم تحويل طريق السويس من الكليو 19 حتى 109 من الطريق الجديد إلى الطريق القديم حتي يتم سحب تجمعات المياة ورفع كفاءة العودة وعودة الحركة المرورية مرة أخرى وتواجد الخدمات المرورية واللافتات الإرشادية.

2 - التحويلات المرورية على الطريق الدائري

 على الطريق الدائري القادم من نفق السلام اتجاه القاهرة الجديدة والمعادي سقوط الجمالون القاري بالمصلق الإلكتروني علي الطريق السريع، ولحماية قائدي السيارات تم تحويل الطريق للقادم من نفق السلام اتجاه القاهرة الجديدة والمعادي السير عكس الاتجاة حتي مناطق الميراج والنزول اتجاه الثورة والصعود مرة أخرى على الطريق الدائري اتجاه القاهرة الجديدة والمعادي تحت سيطرة الإدارة العامة للمرور.

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3 - طريق أسيوط / سوهاج الشرقي والغربي


وأشار المصدر إلى أنه تم فتح طريق أسيوط، سوهاج الشرقي والغربي في الاتجاهين وتحسن حالة الرؤية والحالة المرورية على الطرق.

وبشأن غلق طرق قنا الأقصر، قنا سوهاج، قنا نجع حمادي، تم فتح الطرق في الاتجاهين وتحسن حالة الرؤية.

وأشار المصدر إلى أنه بمتابعه الحالة على الطرق التابعه للإدارة تلاحظ وجود سيل من المياه علي طريق الإسكندرية مطروح الساحلي في الاتجاه القادم من مطروح الى الإسكندرية وحفاظا علي سلامة المواطنين تم تحويل الطريق المشار إليه من الكيلو  60 حتي الكيلو 62 إلى الاتجاه المقابل وذلك لحين الانتهاء من شفط المياه.

غلق طرق مرورية

وتم غلق طريق الفرافرة اتجاه ديروط وطريق الفرافرة اتجاه الواحات محافظة الوادي الجديد.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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