جنيفر لوبيز بإطلالة كاجوال تجعلها فتاة فى الـ 30 (صور)

شاركت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها.ونشرت جنيفر لوبيز، صورها من كواليس برنامج المسابقات "world of dance"، وعلقت عليها قائلة: "استكشاف الأشياء لعالم الرقص".وظهرت النجمة العالمية، بإطلالة كاجوال وكأنها فتاة فى الـ 30 من عمرها، حيث ارتدت بنطلون جينز وبلوفر أبيض، واستكملت إطلالتها الشبابية بتسريحة شعر زينتها بـ"فيونكة قطة"، ومكياج هادئ أبرز جمالها، ونالت إطلالتها إعجاب الملايين من متابعيها.وكانت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، كشفت عن سر رشاقتها والعناية بجسمها، مشيرًا إلى أنها تقضي أغلب وقتها لممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحى، إضافة إلى أنها اكتسبت عضلاتها من خلال التدريبات الشاقة المنتظمة وليس بمساعدة المنشطات، حيث تقوم بعمل التمرينات الرياضية بشكل يومي، أيضًا تتبع نظاما غذائيا صحيا يتكون من نسبة عالية من البروتين والأطعمة العضوية.