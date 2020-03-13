أوقاف البحرالأحمر: صلاة الجمعة تمت فى ساحات المساجد والتزمنا بالتعليمات

قال الدكتور كمال سيف وكيل وزارة الأوقاف بالبحرالأحمر، إن خبطة وصلاة الجمعة اليوم، تمت في الساحات الخارجية للمساجد، وذلك في جميع مساجد المحافظة، لافتًا إلى أنه أقيمت صلاة الجمعة بالساحات الخارجية في المساجد التي بها ساحات وإمكانيات متاحة، وذلك حفاظًا على سلامة الجمهور والمصلين وأخذًا بالاحتياطات الواجبة في مواجهة الأزمات والطوارئ.وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالبحرالاحمر، لـ"الدستور"، أن غرفة عمليات مديرية الأوقاف بالمحافظة، تابعت تنفيذ التعليمات الخاصة بأداء خطبة وصلاة الجمعة من حيث الالتزام بالموضوع والتوقيت والأداء بالساحات الخارجية، حسب المتوفر بالمساجد وانقضت الجمعة دون أي مخالفات أو شكاوى، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ ما ورد من تعليمات من الوزارة للحفاظ علي سلامة المصلين، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتوخي الحيطة والحذر فيما يُحافظ علي سلامة المصلين والأئمة بجميع المدن.