«شعراوي» و«عبدالعال» يتابعان جهود شفط مياه الأمطار بالقاهرة

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لعدد من شوارع العاصمة لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.وتابع «شعراوي» أعمال سحب تجمعات المياه من شارع الحجاز بمصر الجديدة، وعدد من المناطق بالعاصمة لشفط تجمعات مياه الأمطار.كما تفقد شعراوي أعمال شفط المياه وتابع الأجهزة التنفيذية ودورها في التعامل مع تقلبات الطقس.وكانت الهيئة العامة للأرصاد أعلنت عن توقع نشاط حركة الرياح خلال الساعات القليلة القادمة.