رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
اختلط بـ محمد صلاح.. اشتباه فى إصابة حارس مرمى بورنموث بـ كورونا
الجمعة 13/مارس/2020 - 12:38 م
طباعة
أعلن نادي بورنموث الإنجليزي، اليوم الجمعة، في بيان رسمي، ظهور أعراض فيروس كورونا على حارس مرماه البولندي أرثور بوروك.
التفاصيل
موضوعات متعلقة
الجيش الأمريكى يشن ضربته الانتقامية ردًا على «هجوم التاجى»
كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم
الصحة: تسجيل 13 إصابة وحالة وفاة جديدة بـ«كورونا»
وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان
الصور
وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة
أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة
المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)
مدير أمن القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار
أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة
الأكثر قراءة
كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم
حقيقة فتح باب الإجازات دون أجر لموظفى الجهاز الإدارى دون ضوابط
«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. وتحذير من الأمطار
اختلط بـ محمد صلاح.. اشتباه فى إصابة حارس مرمى بورنموث بـ كورونا
المزيد
إنفوجراف
كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)
رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)
الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)
بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)
أيام زمان
أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»
سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»
الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب
أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»
المزيد
نجم الساعة
أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»
الصحة
هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟
الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون
الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة
إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا
المزيد
منوعات
خوفًا من كورونا.. الاتحاد الألمانى يقترح إيقاف الدورى
الاتحاد الأوروبي يعلق جميع مباريات الأسبوع المقبل
فحص كلب للاشتباه فى إصابته بكورونا
كورونا يؤجل افتتاح مركز أوليمبي في طوكيو
المزيد
مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا ندم في الأماكن المشرقة
مؤمن المحمدي
هل القرآن معجزة «لغوية»؟
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية
جمال طه
الدور الأمريكى فى أزمة «سد النهضة»
المزيد
الثقافة
فتح باب الترشح لمهرجان «رم» للمسرح الأردني
وزيرة الثقافة: اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت
"الدولة العباسية".. أحدث إصدارات الدار المصرية اللبنانية
هل كان مغرورا قاسيا؟ عباس العقاد يدافع عن نفسه
المزيد