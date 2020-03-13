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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اختلط بـ محمد صلاح.. اشتباه فى إصابة حارس مرمى بورنموث بـ كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:38 م
جريدة الدستور
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أعلن نادي بورنموث الإنجليزي، اليوم الجمعة، في بيان رسمي، ظهور أعراض فيروس كورونا على حارس مرماه البولندي أرثور بوروك.

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