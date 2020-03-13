انتظام الحركة بالسكك الحديد.. ومترو الأنفاق يعمل بكامل طاقته

أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم، أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يتابع على مدار الساعة تقارير غرفة مركز الأزمات بالوزارة، ومن خلال التواصل مع رؤساء الجهات المختلفة، حركة تشغيل خطوط السكك الحديدية، والمترو، وحركة الملاحة في الموانئ البحرية والنيلية، وانتظام العمل في المنافذ البرية وحركة المركبات على الطرق بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.وأشار بيان وزارة النقل إلى انتظام حركة جميع خطوط السكك الحديدية، وحركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، بكامل طاقتها، وحركة الملاحة في مينائي دمياط والإسكندرية، وغلق موانئ نويبع، وسفاجا، والسويس، وشرم الشيخ، والغردقة لسوء الأحوال الجوية.كما يتابع وزير النقل استمرار تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وتواجد مسئولي السكة الحديد والمترو بالمحطات المختلفة، وانتشار فرق الطوارئ والصيانة بالمحطات، لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، وخاصة مع استمرار موجة الطقس السيئ.كما أفاد بيان الوزارة أنه بخصوص قطاع النقل النهري، فإن حركة الملاحة النيلية منتظمة، بالإضافة إلى استمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ، في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.