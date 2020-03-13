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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تسجل 41 وفاة وإصابة 1666 بكورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:35 م
كورونا
كورونا
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أعلنت مراكز مكافحة الأمراض واتقائها، التابعة للحكومة الأمريكية ووكالات الصحة المحلية، وفاة 41 حالة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فضلًا عن وجود 1666 حالة إصابة، في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن هناك 70 حالة مصابة لمواطنين عادوا إلى أمريكا، ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 1666 حالة بجميع أنحاء الولايات الأمريكية الـ47.

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