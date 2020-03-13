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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان تسجل حالة إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:26 م
كورونا
كورونا
هبه محمد
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن إصابة إحدى موظفات قسم الوقاية فى الوزارة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت السلطات اللبنانية، أمس الخميس، عن تسجيل ثالث حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد.

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الأربعاء الماضي، عن وقف دخول جميع القادمين من سوريا والعراق وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

وقرر رئيس الوزراء اللبناني في كلمة من بيروت، تعليق جميع الرحلات الجوية والبرية والبحرية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين وإيران.

وقال دياب: "المعايير الدولية تُطبق، وبات هناك مستشفى في كل محافظة لاستقبال المرضى، وسيزداد عدد المستشفيات في هذا الإطار والقوى الأمنية تتابع تطبيق الإجراءات المتعلقة بكورونا".

وأكد دياب أنه تم وقف الرحلات من جميع الدول التي تشهد تفشيًا لفيروس كورونا، وإعطاء مهلة 4 أيام للبنانيين الراغبين في العودة والبعثات الدبلوماسية واليونيفيل.

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