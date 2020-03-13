خوفًا من كورونا.. الاتحاد الألمانى يقترح إيقاف الدورى

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الجمعة، أنه سيقترح الإثنين القادم التوقف التام لبطولتى الدرجة الأولى والثانية حتى 2 أبريل على الأقل، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد.وذكر الاتحاد فى بيان له أن رئاسة الاتحاد ستقترح يوم الإثنين على الجمعية العمومية وقف مباريات الدوري في درجتيه الأولى والثانية، بدءًا من الثلاثاء المقبل وحتى 2 أبريل، بنهاية فترة الاستراحة الدولية".وفيما يتعلق بمباريات المرحلة السادس والعشرين، المقررة إقامتها خلف أبواب موصدة من الجمعة إلى الإثنين، فإن الاتحاد يحظى راهنًا برأي إيجابى من قبل السلطات الصحية.وأضاف البيان: "الاتحاد والأندية على اتصال دائم بوزارة الصحة الاتحادية والسلطات المحلية (...) والقاعدة هي أنه يتعين تطبيق تعليمات هذه السلطات".وتابع: "الهدف هو إنهاء الموسم قبل الصيف دائمًا، لأسباب رياضية، ولكن أيضًا لأن إنهاء الموسم بشكل دائم من شأنه أن يعرض بعض الأندية للخطر".وسينطوي تمديد الموسم حتى يونيو على تأجيل أو إلغاء كأس أوروبا 2020، التي من المقرر أن تبدأ رسميًا في 12 من الشهر نفسه.ويتوقف مصير كأس أوروبا على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يمكن اتخاذه الثلاثاء بالاتفاق مع الاتحادات المنضوية تحت سقف الاتحاد القاري.